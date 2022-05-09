Bulanık'ta jandarma ekipleri köy okulundaki öğrencilere trafik eğitimi verdi - Haberler

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Bulanık'ta jandarma ekipleri köy okulundaki öğrencilere trafik eğitimi verdi

AA - Galip Kılınç - Güncel
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Bulanık'ta jandarma ekipleri köy okulundaki öğrencilere trafik eğitimi verdi

Muş'un Bulanık ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında Yemişen Köyü İlk ve Ortaokulundaki öğrencilere trafik eğitimi verdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında Yemişen Köyü İlk ve Ortaokulundaki öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Jandarma ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi, ölü ve yaralı sayılarının azaltılması, trafik konusunda farkındalık yaratmak amacıyla ve öğrencilerin bilgilendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda köye giden ekipler, öğrencilere trafik kurallarını sinevizyon eşliğinde uygulamalı anlattı, konuyla ilgili hazırlanan broşür, anahtarlık, cetvel, defter ve balon dağıttı.

AA / Galip Kılınç - Güncel

Hisarcık, Jandarma, Bulanık, Muş, Güncel, Haberler

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