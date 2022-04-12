Bulanık Emniyet Müdürlüğünden ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Muş'un Bulanık ilçesinde Emniyet Müdürü Aytaç Tefek ile Vazife Kahramanları ve Şehit Gazi Aileleri Derneğince, ihtiyaç sahiplerine yardım yapıldı.

Dernek yöneticileri ile önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evine giden Tefek, ailelerle sohbet etti.

Bulanık halkıyla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Tefek, "Bulanık'ta görev yapmanın onurunu yaşamaktan gurur duyuyorum. Vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz." dedi.

Yardım yapılan ihtiyaç sahibi aileler de Tefek'e teşekkür etti.