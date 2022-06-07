Bulanık'ta düğün salonu açılışı yapıldı - Haberler

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Bulanık'ta düğün salonu açılışı yapıldı

AA - Galip Kılınç - Güncel
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Bulanık'ta düğün salonu açılışı yapıldı

Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi ve Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ilçedeki bir düğün salonunun açılışını yaptı.

Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi ve Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ilçedeki bir düğün salonunun açılışını yaptı.

Bulanık-Muş kara yolunun 4. kilometresinde düğün salonunun açılışına katılan Başkan Asya, Bulanık'ta güzel bir tesisin açılışını yapmanın gurur ve sevincini yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"2002 yılında başlayan bu süreçle Türkiye'nin her tarafında adeta devrim niteliğinde hizmetler yapılıyor. Muş ve ilçelerinde değişik alanlarda faaliyet gösteren teşebbüslere destek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bulanık'ta bu tesisin açılışına koşar adımlarla geldim. Bu tesisin içerisinde yapılacak olan düğünlerin hayırlara vesile olmasını dilerim."

Kaymakam İlidi ise düğün salonunun hayırlı olmasını temenni etti.

Açılışa, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyyup Özkök, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Rıdvan Selvi, Bulanık Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sadrettin Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

AA / Galip Kılınç - Güncel

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