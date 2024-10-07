Bulanık'ta 'Direnişin Simgesi Gazze' Programı Düzenlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından "Direnişin Simgesi Gazze" adlı program düzenlendi.

Gençlik Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Bulanık Müftüsü Abdurrahman Gündüz, yaptığı konuşmada, Gazze'nin sadece Müslümanların değil insanlığın meselesi olduğunu söyledi.

Tüm insanlığın Gazze'deki soykırıma karşı durması gerektiğini ifade eden Gündüz, şöyle konuştu:

"Gazze halkı ümmetin onurudur, iftiharıdır. Gazze sadece Müslümanların meselesi değil insanlığın meselesidir. Tarih, Müslümanların Gazze'de yaşayanları nasıl yalnız bıraktığını yazacaktır. Gazze halkı muhakkak kazanacaktır."

Açılan fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona eren programa, İlçe Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.