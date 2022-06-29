Bulanık'ta çiftçilere trafik eğitimi verildi Muş'un Bulanık ilçesinde jandarma trafik ekipleri, çiftçileri trafik levha ve ışıkları hakkında bilgilendirdi. Muş'un Bulanık ilçesinde jandarma trafik ekipleri, çiftçileri trafik levha ve ışıkları hakkında bilgilendirdi. Ziraat Odası Toplantı Salonunda çiftçilere yönelik eğitim programı düzenlendi. Trafik uyarıcı levha ve ışıklarıyla ilgili çiftçileri bilgilendiren ekipler, traktörlerde reflektör olmasının önemine değindi. Reflektör ve uyarı tepe lambası olmayan traktörlerde sürücülere cezai işlem uygulanacağını belirten ekipler, trafik kazalarına ilişkin örnekler gösterdi. Eğitimin verimli geçtiğini belirten çiftçiler, jandarmaya teşekkür etti. AA / Galip Kılınç - Güncel Jandarma Bulanık Muş Güncel Haberler

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