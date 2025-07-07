Bulanık'ta Boğulma Olayı: Berat Özkan Hayatını Kaybetti

MUŞ'un Bulanık ilçesinde Berat Özkan (26), serinlemek için girdiği Alparsan-1 Baraj Gölü'nde boğuldu.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesinde meydana geldi. Alparsan-1 Baraj Gölü çevresinde piknik yapan Berat Özkan, serinlemek için suya girdi. Özkan'ın suda kaybolduğunu gören yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Muş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken, Erzurum, Bitlis ve Van'dan dalgıç talep edildi. Baraj gölüne ulaşan 17 dalgıç, havanın kararmasına rağmen çalışmalarını sürdürerek Özkan'ın saat 21.30 sıralarında cansız bedenine ulaştı.

Dalgıçlar tarafından gölden çıkarılan Berat Özkan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.