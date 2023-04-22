Bulanık'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Bulanık Öğretmenevinde gerçekleştirilen programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Oğuzhan Ocak, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Tekin Kıpçak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Taşkın, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Ocak, depremden dolayı buruk bir bayram geçirdiklerini söyledi.

Akıllarının deprem bölgesinde olduğunu ifade eden Ocak, şöyle konuştu:

"47 gün deprem bölgesinde kaldık. Orada herkesin yarasına derman olmaya çalıştık. Deprem bölgesindeki yardım çağrımıza hiç kimse sesiz kalmadı. Herkes elinden geleni yaptı. Allah razı olsun. İnşallah birliğimiz ve beraberliğimiz devam eder. Kardeşliğin perçinlendiği, küskünlüklerin ve dargınlıkların ortadan kalktığı, akraba ve hasta ziyaretlerinin yapıldığı bugünleri bir fırsat bilip ilçe olarak bunu en şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bayramlar, küskünlerin barıştığı, her sevincin birlikte yaşanıldığı, birlik ve beraberliğin simgesidir. Tüm halkımızın mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

Ocak, daha sonra polis, jandarma ve hastanede görev yapan personeli ziyaret etti, bayramlarını kutladı.