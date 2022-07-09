Bulanık'ta bayramlaşma programı

Muş'un Bulanık ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Öğretmenevinin bahçesindeki programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, bayramın birlik ve beraberlik getirmesini temennisinde bulundu.

İlidi, "Bayramlar beraberliğin ve kardeşliğin perçinlendiği, küskünlüklerin ve dargınlıkların ortadan kalktığı, akraba ve hasta ziyaretlerinin yapıldığı en güzel günlerdendir. Bu güzel günleri fırsat bilerek en güzel şekilde değerlendirmeliyiz. Tüm halkımızın bayramı mübarek olsun." dedi.

Programa katılanlarla bayramlaşan İlidi, ardından gerçekleştirdiği ziyaretlerde polis, asker hastane çalışanları ve hastaların bayramlarını kutladı.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, Emniyet Müdür Vekili Emre Beşik, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, Vazife Kahramanları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Tahsin Öndül, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.