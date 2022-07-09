Bulanık'ta bayramlaşma programı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bulanık'ta bayramlaşma programı

AA - Galip Kılınç - Güncel
 - Güncelleme:
Bulanık'ta bayramlaşma programı

Muş'un Bulanık ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Muş'un Bulanık ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Öğretmenevinin bahçesindeki programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, bayramın birlik ve beraberlik getirmesini temennisinde bulundu.

İlidi, "Bayramlar beraberliğin ve kardeşliğin perçinlendiği, küskünlüklerin ve dargınlıkların ortadan kalktığı, akraba ve hasta ziyaretlerinin yapıldığı en güzel günlerdendir. Bu güzel günleri fırsat bilerek en güzel şekilde değerlendirmeliyiz. Tüm halkımızın bayramı mübarek olsun." dedi.

Programa katılanlarla bayramlaşan İlidi, ardından gerçekleştirdiği ziyaretlerde polis, asker hastane çalışanları ve hastaların bayramlarını kutladı.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, Emniyet Müdür Vekili Emre Beşik, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, Vazife Kahramanları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Tahsin Öndül, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

AA / Galip Kılınç - Güncel

Kurban Bayramı Hisarcık Bulanık Muş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title