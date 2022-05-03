Bulanık'ta bayramlaşma programı gerçekleştirildi

Muş'un Bulanık ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Bulanık Öğretmenevi bahçesinde gerçekleşen programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, bayramın birlik ve beraberlik getirmesini temenni etti.

İlidi, "Bayramlar beraberliğin ve kardeşliğin perçinlendiği, küskünlüklerin ve dargınlıkların ortadan kalktığı, akraba ve hasta ziyaretlerinin yapıldığı en güzel günlerdendir. Bu güzel günleri bir fırsat bilip, en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Tüm halkımızın bayramı mübarek olsun." dedi.

Konuşmaların ardından protokol ile vatandaşlar, görevi başında bulunan polis, asker, hastane çalışanları ve hastalarla bayramlaştı.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyyup Özkök, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emre Beşik, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, Vazife Kahramanları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Tahsin Öndül, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.