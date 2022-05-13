Bulanık'ta 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı - Haberler

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Bulanık'ta 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

AA - Galip Kılınç - Güncel
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Bulanık'ta 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde lise öğrencilerinin hazırladığı projeler 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarında sergilendi.

BULANIK, MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde lise öğrencilerinin hazırladığı projeler 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarında sergilendi.

Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hazırladıkları projeleri tanıtmak için program düzenledi.

Okulun koridorunda gerçekleştirilen fuarda öğrencilerin bir yıl boyunca hazırladıkları projeler sergilendi.

Sergiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, şube müdürleri Ali Çiçekli, Metin Aral, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

AA / Galip Kılınç - Güncel

Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul, Bulanık, Muş, Güncel, Haberler

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