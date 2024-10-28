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Bulanık'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni Düzenlendi

Bulanık'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni Düzenlendi
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Muş'un Bulanık ilçesinde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Programda gösteriler yapıldı ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Muş'un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kent Meydanında düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçe stadyumunda devam eden programda, hazırlanan gösteriler sunuldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Ölmez, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, Garnizon Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel

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