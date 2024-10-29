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Bulanık'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Bulanık'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
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Muş'un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Muş'un Bulanık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu'nun makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan tören, kapalı spor salonunda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşan Koşansu, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşadıklarını söyledi.

19 Mayıs 1919'da başlayan, büyük bir azim ve kararlılıkla süren milli mücadelenin zaferle sonuçlandığını belirten Koşansu, şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde aziz milletimiz kenetlenmiş, iman gücüyle vatanımız işgalden kurtarılarak Büyük Önder Atatürk'ün, 'Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir.' dediği yeni, çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir. Makam ve zenginliğe bakılmaksızın her bir vatandaşımız Cumhuriyet'in sahibidir. Omuzlarımızın üzerinde büyük bir sorumluluk var. Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'En büyük eserim.' dediği Cumhuriyet'i korumak ve ilelebet yaşatmak hepimizin yegane görevidir."

Görevlerini layıkıyla yerine getirerek kurtuluş mücadelesinden bu güne vatan için şehit olanlara ve gazilere borçlarını ödeyebileceklerini vurgulayan Koşansu, "Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyet'imizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun kahraman silah arkadaşlarını, kanlarıyla toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi sonsuz şükran ve rahmetle anıyorum. 23 Ekim'de bölücü terör örgütü tarafından TUSAŞ tesislerine yönelik yapılan hain saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Her türlü terör tehdidiyle ve destekçileriyle mücadelemiz azimle, kararlılıkla ve çok boyutlu bir şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, gösteriler sunduğu programda, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programa Bulanık Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Ölmez, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel

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