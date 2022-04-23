Bulanık'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

BULANIK, MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel'in, ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

İlçedeki spor salonunda devam edilen törende, Süleyman Paşa İlk ve Ortaokulu sınıf öğretmeni Rabia Poyraz, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı, öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ve dans gösterisi sunuldu.

Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona eren törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, eşi Esra İlidi, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Eyyup Özkök, Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.