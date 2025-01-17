Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'Salgın mı var?' sorusuna net yanıt

Türkiye'nin merak ettiği soru Memişoğlu'na soruldu: Salgın mı var?
Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı

Ateşkes tamam mı devam mı? Hamas'tan kritik açıklama
Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama

Suriye'nin gümrük kararı sonrası bakanlık ilk adımı attı

Bulanık'ta 18 Bin Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı

Bulanık'ta 18 Bin Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Bulanık ilçesinde, yaklaşık 18 bin öğrenci yarıyıl tatili nedeniyle karne heyecanı yaşadı. Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, karne dağıtım törenine katılarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Muş'un Bulanık ilçesinde eğitim gören yaklaşık 18 bin öğrenci, yarıyıl tatili nedeniyle karne heyecanı yaşadı.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Turnalar Anaokulu'nda yapılan karne dağıtım törenlerine katıldı.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Koşansu, yaptığı açıklamada, öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını söyledi.

İlçede yaklaşık 18 bin öğrencinin karne aldığını ifade eden Koşansu, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın karneleri nasıl olursa olsun, onlar bizlerin, ailelerinin gözünde kıymetlidir. Çocuklarımızın karnelerindeki notlarla onların kıymetini ölçemeyiz. Hiçbir zaman velilerin de karneye bakıp kıyaslama yaparak çocukları hakkında bir fikir beyan etmesini istemiyoruz. Her konuda büyük emekleri olan öğretmenlerimize, çocuklarımıza yön veren velilerimize ve öğrencilerimize tatilin hayırlı olmasını diliyoruz. Çocuklarımızın yeni dönemde de aynı şevk ve aynı heyecanla bu sınıflarda buluşmasını diliyoruz."

Daha sonra öğretmenlerle de bir araya gelen Koşansu, görevlerinde başarı diledi.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
img

Magazin dünyasını karıştıran olaya şarkıcı Edis de karıştı
img

Gülcan Arslan'dan cesur pozlar!
img

Suriye'nin Türkiye kararı iş insanı Nihat Özdemir'i küplere bindirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır

Soylu'nun terör örgütünü dağıtmak için bir önerisi var
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımına olay yorum
Nihat Özdemir'den Suriye'deki geçici hükümetin Türkiye'ye yönelik vergi hamlesine tepki

Suriye'nin Türkiye kararı iş insanı Nihat Özdemir'i küplere bindirdi
Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.