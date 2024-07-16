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Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

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Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Merkez Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Kent Meydanı'nda devam eden programda ise 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin video izletildi. Programa, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Ölmez, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Program kapsamında Merkez Camisi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kent Meydanı'nda devam eden programda, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin video izletildi.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, yaptığı konuşmada, milletin birlik ve beraberliğinin tarihi bir sınavdan geçtiği söyledi.

Sela okunmasıyla son bulan programa, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Ölmez, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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