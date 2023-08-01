Bulanık Müftülüğü'nden Muharrem Ayı Aşure Etkinliği

Bulanık Müftülüğü, muharrem ayı dolayısıyla yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik aşure etkinliği düzenledi. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler seslendirildi. Katılımcılara aşure ikram edildi.

Bulanık Müftülüğü, muharrem ayı dolayısıyla yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik aşure etkinliği gerçekleştirdi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Merkez Camisi'nde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim'in okundu, ilahiler seslendirildi.

Programa katılan ailelere, öğrencilere ve davetlilere aşure ikram edildi.

Bulanık Müftü Vekili Servet Güler, programı düzenleyenlere teşekkür etti.

Güler, "Muharrem ayı, birbirimizle kardeşçe geçinmeyi nasip etsin. Muharremin birinci günü, İslam kültüründe hicri yıl başı olarak bilinir. Hicri yılınızı tebrik eder, rabbimden her türlü afetten milletimizi, İslam ve insanlık alemini kurtarmasını niyaz ederim." dedi.