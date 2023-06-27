Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak'tan Kurban Bayramı Mesajı

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Ocak, mesajında, milletçe yüce Allah'ın rahmet, huzur ve sevinç vesilesi olarak bahşettiği müstesna günlerden biri olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Ocak, mesajında, milletçe yüce Allah'ın rahmet, huzur ve sevinç vesilesi olarak bahşettiği müstesna günlerden biri olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, dini ve toplumsal değerlerin yoğun hissedildiği, birlik, beraberlik, huzur, yardımlaşma ve kaynaşmanın en yoğun yaşandığı müstesna günler olduğunu kaydeden Ocak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kutlu zamanları fırsat bilerek ailemiz, akrabalarımız ve yakınlarımızla hemhal olmalı, sevgi ve merhamete muhtaç yetim, garip ve kimsesizlerin yanında olmalıyız. Gönül zenginliğimizi bereketlendiren, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bayramlarda yaşadığımız tüm bu güzelliklerin gündelik yaşamımızın birer parçası olmasını temenni ediyorum. İdrak edeceğimiz bu bayramın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Başta kıymetli hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum."