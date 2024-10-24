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Bulanık Kaymakamı Okul Ziyaretlerine Devam Ediyor

Bulanık Kaymakamı Okul Ziyaretlerine Devam Ediyor
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Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Çataklı, Yukarıbüklü ve Molladavut köylerindeki okulları ziyaret ederek öğrencilere kırtasiye malzemeleri dağıttı ve öğretmenlerin taleplerini dinledi.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, 3 köyde okul ziyareti gerçekleştirdi.

Çataklı, Yukarıbüklü, Molladavut köylerine giden Koşansu, okulları ziyaret etti.

Sınıfları dolaşan, öğrencilere kırtasiye malzemeleri dağıtan Koşansu, öğretmenlerle de bir araya geldi, taleplerini dinledi.

Koşansu'ya, Garnizon Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel eşlik etti.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel

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