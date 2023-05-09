Bulanık Kaymakamı Ocak, öğrencilere kitap dağıttı

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, öğrencilere sınavlara hazırlık kitapları dağıttı.

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, öğrencilere sınavlara hazırlık kitapları dağıttı.

İlçede öğrencilerin eğitimine katkı sunmak ve sınava daha iyi hazırlanmalarına destek olmak amacıyla çalışma yürütülüyor.

Kaymakam Ocak, Gençlik Merkezi'nde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi.

Ocak, sohbet ettiği öğrencilere ücretsiz hazırlık kitapları dağıttı.

Kaymakam Ocak'a, Milli Eğitim Şube Müdürü Tekin Erdoğan da eşlik etti.