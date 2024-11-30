Bulanık Kaymakamı Koşansu, Esnafları Ziyaret Etti
Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve destekleyici mesajlar verdi.
Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, esnafı ziyaret etti.
Koşansu, Küçük Sanayi Sitesi'nde işletme sahipleriyle bir araya geldi.
Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Koşansu, esnafın ilçenin gelişmesine önemli katkı sağladığını belirtti.
Küçük şehirlerde esnaflık yapmanın zorluklarına değinen Koşansu, iş yeri sahiplerine çalışmalarında başarılar diledi.