Bulanık Kaymakamı Koşansu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Koşansu, mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin tarihte çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

"30 Ağustos Zaferi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderlik ruhu ve komutanlık yeteneği ile silah arkadaşlarının cesareti ve milletimizin vatan aşkıyla kazanılan toprağına bağlı, milletine inanan insanımızın destanıdır." ifadelerine yer veren Koşansu, şunları kaydetti:

"Milletimizin bu zaferle milli hakimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, unutulmayacak biçimde bir ders vererek, haklı ve onurlu direnişiyle, savaşın kazanılmasında vatan, millet ve bayrak sevgisinin birçok güçten daha üstün olduğunu, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Bizlere bu büyük zaferi armağan eden başta milli mücadelemizin Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."