Son dakika: Bulanık Belediyesi hem yatırım yaptı hem de 99 milyon lira borç ödedi

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Muş'un Bulanık Belediyesi, 2019'dan bu yana 99 milyon lira borç ödedi.

Eski belediye başkanı Adnan Topçu'nun Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 18 Aralık 2019'da görevden uzaklaştırılmasıyla görevlendirme yapılan belediye, ilçenin altyapı ve üstyapı konusundaki eksiklerinin giderilmesine yönelik projeler yürüttü.

Yıllardır beklenen doğalgazın ilçeye getirilmesine öncülük eden belediye, aynı zamanda çocuk parkları, otogar, yeşil alan, kilitli parke taşı, sıcak asfalt ve kent meydanı projelerine imza attı.

Güneş enerjisi santralinden ayda yaklaşık 500 bin lira gelir elde ediliyor

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, AA muhabirine, 2019'da göreve geldikten sonra kısa sürede eksikleri tespit ederek hizmete başladıklarını söyledi.

İlçede 2019 yılından bu yana 480 bin metrekare kilitli parke taşı döşediklerini, yolları onardıklarını ifade eden İlidi, şöyle konuştu:

"Bu yıl ilçemizde doğalgaz ve alt yapı çalışmaları başladı. Yollarımızda çalışmalarımız devam ediyor. 2021-2022 yılının en önemli projesi diyebileceğimiz Güneş Enerjisi Santrali, şubat ayında faaliyete geçti. Belediyemiz ayda yaklaşık 500 bin lira gelir elde ediyor. 30 yıl içinde ilçenin nüfusu 8 kat arttı. 1985 yılında yapılan otogar ilçemizin ihtiyaçlarına cevap vermiyordu. Yeni otogar projesini hayata geçirdik. Yüzde 30'u tamamlandı, 2 ay içinde bitirmeyi planlıyoruz. Kent Meydanı Projesine başladık. İlçemizin göbeğinde yer alıyor ve yaklaşık 7 dönüm alanı kaplıyor. Kent meydanında sonra en önem verdiğimiz projeler park ve yeşil alanlarımız. Çocukların yoğun olduğu yerlere 5 çocuk parkı yaptık."

Yatırımların yanı sıra istihdama yönelik projeleri de hayata geçirdiklerini ifade eden İlidi, şunları kaydetti:

"İlçe merkezinde 150 kişinin çalışabileceği bir tekstil atölyesi kurdurduk. Bütün projeleri kredi kullanmadan yaptık. Yaptığımız tüm yatırımlara ilaveten 99 milyon kamu ve İller Bankası borcunu ödedik. Daha önce terörle anılan Bulanık ilçemiz artık hizmetlerle anılmaya başlandı. Yaptığımız projeler vatandaşa değiyor ve kendini hissettiriyor. İlçemizde birçok hizmet yapıldı. Yeni dönemde yeni hizmetlerle bu çalışmalarımız devam edecek."

"Hizmetlerden memnunuz"

Bulanık'ta yaşayan Cevdet Ayhan Çelik de ilçede yapılan çalışmaların herkesi memnun ettiğini söyledi.

Güzel hizmetlerin ilçeye kazandırıldığını aktaran Çelik, "Hayalimizde doğalgaz yoktu, ilçemize doğalgaz getirildi. Kaymakamımız geldiğinden beri çok güzel çalışmalar yaptı. Halk olarak ondan memnunuz, Allah da ondan razı olsun." dedi.