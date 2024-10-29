Bulanık Anadolu Lisesi'nden Cumhuriyet Bayramı'na Özel Koreografi

Muş'un Bulanık ilçesinde öğrenciler, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bayraklı koreografi oluşturdu.

Bulanık Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin de desteğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Öğrencilerin etkinlik kapsamında hazırladıkları bayraklı koreografi ilgi gördü.

Bulanık Anadolu Lisesi Müdürü Muzaffer Sarı, "Cumhuriyet'imizin 101. yılını kutluyoruz. Öğrencilerin 101. yıl koreografisi dron ile görüntülendi. Buna ilişkin etkinlik düzenlemek istedik. Koreografinin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.