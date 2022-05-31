Bulanık Anadolu Lisesi'nde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı - Haberler

Bulanık Anadolu Lisesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

Okulda düzenlenen sergide, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, tarih, kimya, biyoloji, yabancı dil ve robotik kodlama alanından 20 proje yer aldı.

Serginin açılışını gerçekleştiren İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Eyyup Özkök ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral, stantları gezerek öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aral, yaptığı konuşmada, eğitimde yenilikçi yaklaşımlar projesiyle kentin büyük bir yol kat ettiğini belirtti.

Açılışa, Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Çiçekli, okul müdürü Muzaffer Sarı, öğretmen, öğrenci ve veliler de katıldı.