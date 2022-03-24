Bulanık AK Parti İlçe Başkanı Bulut, yaşlıları ziyaret etti

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bulanık AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, yönetimiyle "Yaşlılar Haftası" münasebetiyle yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Bulut, ilçe merkezindeki yaşlıları evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Salgın sürecinde yaşlıları korumak amacıyla kendileriyle çok fazla bir araya gelememenin üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Bulut, şöyle konuştu:

"Sosyal devlet olmanın gerektirdiği sorumluluk bilinciyle yaşlılarımızın tüm taleplerini, sıkıntılarını gidererek, hayatlarını kolaylaştırma konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda gayret gösteriyoruz. Yaşlılarımızın, engellilerimizin ve yardıma muhtaç olan tüm vatandaşlarımızın daima yanlarında olacağız."

Yapılan ziyaretlerden dolayı memnuniyetlerini dile getiren yaşlılar ise Bulut'a teşekkür etti.