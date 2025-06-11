Bulancak'ta 90 Yaşındaki Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti
Giresun'un Bulancak ilçesinde, bahçede düşen 90 yaşındaki Ş.D. yaşamını yitirdi. Olayın nedenleri araştırılıyor.
Giresun'un Bulancak ilçesinde bahçede düşen yuvarlanan 90 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre, ilçenin Ezeltere köyünde 90 yaşlarındaki Ş.D., bahçede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yere düştü.
Olay yerine sevk edilen 112 acil ekibinin yaptığı incelemelerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Ş.D.'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bulancak İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel