Bulak Mencilis Mağarası Geçici Olarak Ziyarete Kapatıldı

Güncelleme:
Karabük'teki Bulak Mencilis Mağarası, mağara içindeki doğal oluşumların korunması amacıyla 16 Mart 2026'ya kadar geçici olarak ziyarete kapatıldı. Bu süre zarfında, mağaradaki yarasaların üreme mevsimi nedeniyle doğal yaşamın korunması hedefleniyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, Bulak Mencilis Mağarası'nın il turizmine katkısının devam ettirilmesi amacıyla geçici olarak işletildiği belirtildi.

Mağara içindeki oluşumlar ile bu oluşumların meydana gelmesini sağlayan nem ve su birikintilerinin, zorunlu olarak yapılan ışıklandırmalardan olumsuz yönde etkilendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca 15 Kasım-15 Mayıs tarihlerinde, mağara içindeki yarasaların yoğun olarak bulunduğu üreme mevsimleridir. Türkiye'de mağaracılık uygulamaları incelendiğinde bazı mağaraların bu dönemlerde kapandığı bilinmektedir. Mağaradaki doğal oluşumlar üzerinde zorunlu olarak yapılan ışıklandırmaların olumsuz etkilerini en aza indirmek, 2025 yaz aylarının kurak geçmesi nedeniyle mağaradaki doğal oluşumlar üzerinde olumlu etkisi olan su ve nem miktarının artmasını temin etmek ve mağara içinde bulunan yarasaların yoğun olarak bulunduğu üreme mevsiminde doğal hayatın korunması maksadıyla Bulak Mencilis Mağarası 24 Kasım'da başlamak üzere 16 Mart 2026'ya kadar ziyarete geçici olarak kapatılmıştır."

Ödüllü kısa filmler öğrencilerle buluştu

21. Akbank Kısa Film Festivali'nin ödüllü filmleri, Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileriyle buluştu.

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, "Neredeyse Kesinlikle Yanlış", "Yolda" ve "Kimlik" filmleri gösterime sunuldu.

Etkinliğe, Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bayram, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
