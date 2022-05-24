Bükreş'ten madalyalar ile döndüler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bükreş'ten madalyalar ile döndüler

Bültenler - Güncel
 - Güncelleme:
Bükreş'ten madalyalar ile döndüler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu judocular, Judo Ümitler Avrupa Kupasından iki madalya ile döndü.

Avrupa Judo Birliği (European Judo Union) tarafından Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Judo Ümitler Avrupa Kupasına 25 ülkeden, 350 sporcu katıldı. Judo camiasının en prestijli organizasyonlarından biri olan kupada Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor'un şampiyon judocuları da tatamiye çıkarak, ay yıldızlı bayrağımız için mücadele etti.

BİR ALTIN VE BİR BRONZ MADALYA KAZANDILAR

Önemli kupada mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu judoculardan Erman Güren, 73 kg'da altın madalya kazanarak istiklal marşımızı okuturken bir diğer sporcumuz Abdulsamet Çakır ise 60 kg'da bronz madalya kazanarak Avrupa Ümitler Judo Kupasını noktaladı.

Bültenler / Güncel

Kağıtspor, Romanya, Kocaeli, Judo, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title