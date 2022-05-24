Bükreş'ten madalyalar ile döndüler - Haberler

Avrupa Judo Birliği (European Judo Union) tarafından Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Judo Ümitler Avrupa Kupasına 25 ülkeden, 350 sporcu katıldı. Judo camiasının en prestijli organizasyonlarından biri olan kupada Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor'un şampiyon judocuları da tatamiye çıkarak, ay yıldızlı bayrağımız için mücadele etti.

BİR ALTIN VE BİR BRONZ MADALYA KAZANDILAR

Önemli kupada mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu judoculardan Erman Güren, 73 kg'da altın madalya kazanarak istiklal marşımızı okuturken bir diğer sporcumuz Abdulsamet Çakır ise 60 kg'da bronz madalya kazanarak Avrupa Ümitler Judo Kupasını noktaladı.

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