Bükreş'te Tren-Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Romanya'nın Bükreş yakınlarındaki Vidra ve Jilava istasyonları arasında bir yolcu treninin otomobille çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olay yerine acil durum ekipleri sevk edildi ve tren trafiği durduruldu.

BÜKREŞ, 8 Kasım (Xinhua) -- Romanya'nın başkenti Bükreş yakınlarındaki Ilfov ilçesindeki Vidra ve Jilava istasyonları arasındaki bir geçitte yolcu treninin bir otomobille çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Polis, kazanın cuma günü "Sageata Albastra" (Mavi Ok) yolcu treninin Yergöğü-Bükreş demiryolu hattında Vidra ve Jilava istasyonları arasında yer alan Vidra belediyesine bağlı Cretesti köyünde bariyersiz ancak işaret levhaları bulunan bir hemzemin geçitte bir araca çarpması sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Bükreş-Ilfov Acil Durumlar Müfettişliği'nin acil durum ekipleri, ambulanslar, itfaiye ekipleri ve kurtarma ekipleriyle olay yerine intikal etti. Araçta bulunan beşinci kişi bilinci açık olarak bulundu ve tıbbi tedavi altına alındı.

Ulusal demiryolu şirketi CFR, bölgedeki tren trafiğinin tamamen durdurulduğunu açıkladı.

Polis ve demiryolu müfettişleri, çarpışmanın nedenini ve nasıl meydana geldiğini belirlemeye çalışıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
