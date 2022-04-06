Son dakika haberleri: Bükreş'te Rus büyükelçiliğine araç çarptı: 1 ölü - Haberler

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Son dakika haberleri: Bükreş'te Rus büyükelçiliğine araç çarptı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre - Bükreş'te Rus büyükelçiliğine araç çarptı: 1 ölü Romanya'nın başkenti Bükreş'te, Rusya Büyükelçiliği binasının kapısına çarpan araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti.

- Bükreş'te Rus büyükelçiliğine araç çarptı: 1 ölü

BÜKREŞ - Romanya'nın başkenti Bükreş'te, Rusya Büyükelçiliği binasının kapısına çarpan araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti.

Rus basınında yer alan haberlere göre, bu sabah saatlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Rusya Büyükelçiliği binasının kapısına bir araç çarptı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yerel saatle 06.30'da meydana gelen kaza sonrası alev alan araçta bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Büyükelçilikte yaşanan kazanın ardından caddedeki trafik durduruldu. Kolluk kuvvetleri olayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberleri: Bükreş'te Rus büyükelçiliğine araç çarptı: 1 ölü

Son dakika haberleri: Bükreş'te Rus büyükelçiliğine araç çarptı: 1 ölü

Son dakika haberleri: Bükreş'te Rus büyükelçiliğine araç çarptı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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