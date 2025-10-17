Haberler

Bükreş'te Patlama: 3 Ölü, 13 Yaralı

Romanya'nın Bükreş kentinde bir binada meydana gelen patlamada 3 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi yaralandı. Patlama sonrası doğal gaz kesildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 8 katlı bir binada meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, en az 13 kişi yaralandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Acil Durum Daire Başkanlığı, Bükreş'te sektör 5'te bulunan 8 katlı bir binada sabah saatlerinde kuvvetli bir patlama meydana geldiğini, patlama sonrası yangın yaşanmadığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılırken, en az 13 kişinin yaralandığı ve hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.

Patlamanın binanın 5 ve 6. katlarını etkilediği vurgulanırken, en az 500 kişinin patlamadan etkilendiği bildirildi.

Ulusal medya, patlamadan sonra bölgede doğal gazın kesildiğini, olay hakkında soruşturma başlatıldığını aktardı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
