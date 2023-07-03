Buhar kazanı patlaması sonrası harabeye dönen iş yeri böyle görüntülendi

TRABZON Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir iş yerinde bu sabah meydana gelen buhar kazanı patlamasında 1 kişi hayatını kaybederken, patlama sonrası harabeye dönen iş yeri havadan görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çağlayan mahallesinde bu sabah endüstriyel bir temizlik işletmesinde çamaşır yıkanan bölümde buhar kazanı bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültü ile patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre, Afgan uyruklu bir çalışan hayatını kaybederken, 3 katlı iş yerinde büyük maddi hasar meydana geldi. Patlama çevredeki dükkanlarda da zarara yol açarken, harabeye dönen iş yeri havadan görüntülendi.