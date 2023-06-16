Bugünün Gündemi - 6 Nisan 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray futbol takımını kabul edecek, Adalet Bakanı Tunç Bartın'da ziyaretlerde bulunacak, Çevre Bakanı Özhaseki Malatya ve Kahramanmaraş'ta incelemeler yapacak, TCMB nisan ayı dış borç istatistiklerini açıklayacak, NATO Savunma Bakanları Toplantısı devam edecek, öğrenciler yaz tatiline girecek, A Milli Futbol Takımı Letonya ile karşılaşacak, Türkiye Kadın Basketbol Takımı Macaristan ile mücadele edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Galatasaray futbol takımı yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul edecek.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valilik, Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Bartın/11.00/11.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, planlama çalışması toplantısına katılacak, Emlak Konut geçici iş yerlerinde ve İkizce TOKİ inşaat alanında incelemede bulunacak. Depremzedeleri ve geçici esnaf çarşısını ziyaret edecek Özhaseki, planlama çalışması toplantısı yapacak.

(Malatya/11.00-14.00/Kahramanmaraş/14.30-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini, haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini ve nisan ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci günkü oturumları düzenlenecek. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil edecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girecek.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Letonya ile karşı karşıya gelecek.

(Riga/21.45) (Fotoğraflı)

2- 2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup maçlarına devam edilecek. Türkiye, D Grubu'ndaki ikinci maçında Macaristan ile karşılaşacak.

(Lübliyana/13.15) (Fotoğraflı)

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