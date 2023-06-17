Bugünün Gündemi - 6 Nisan 2021

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Raffles Otel'de, Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi, 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak.

(10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Planlama Çalışması Toplantısı'na katılacak, Gülderen Geçici İş Yerleri'ni ve Antakya Gülderen TOKİ Konutları'nı ziyaret edecek.

(Hatay/10.30/12.30/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin AK Parti İl Başkanlığını, Karacasu Konteyner Kent'i ziyaret edecek, AFAD Koordinasyon Toplantısı'na ve İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, öğretmenlerle bir araya gelecek.

(Kahramanmaraş/10.45-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nda incelemede bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2023 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki mücadelesinde Dörtlü Finali garantileyen A Milli Erkek Voleybol Takımı, gruptaki altıncı ve son maçında Danimarka'yı konuk edecek.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off final serisi üçüncü maçında Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i ağırlayacak.

(İzmir/18.00) (Fotoğraflı)

3- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin play-off final serisi ilk maçında Yılyak Samsunspor Basketbol ile Semt77 Yalovaspor karşı karşıya gelecek.

(Samsun/18.00) (Fotoğraflı)

4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Kanada Grand Prix'sinin sıralama turları gerçekleştirilecek.

(Montreal/23.00) (Fotoğraflı)

5- Fenerbahçe Kulübü 2022 Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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