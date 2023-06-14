Bugünün Gündemi - 6 Nisan 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek, TBMM Genel Kurulu toplanacak, Türkiye İstatistik Kurumu süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimine ilişkin istatistikleri açıklayacak, ABD Merkez Bankası faiz kararını duyuracak, A Milli Erkek Voleybol Takımı Portekiz'i konuk edecek, A Milli Kadın Voleybol Takımı Hollanda ile karşılaşacak, TFF 3. Lig 3. Grup Play-Off Finali'nde Kepez Belediyespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı karşı karşıya gelecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimine ilişkin istatistikleri açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını duyuracak.

(Washington/21.00)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki beşinci maçında Portekiz'i konuk edecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Hong Kong'daki ilk maçında Hollanda ile karşılaşacak.

(Hong Kong/15.30)

3- TFF 3. Lig 3. Grup Play-Off Finali'nde Kepez Belediyespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı karşı karşıya gelecek; gruptan 2. Lig'e yükselecek ikinci takım belli olacak.

(Eskişehir/19.00) (Fotoğraflı)

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