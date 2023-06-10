Bugünün Gündemi - 29 Mayıs 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA ve FIFA başkanlarını kabul edecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı Romanya ile karşılaşacak. Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul edecek, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüşecek.

(İstanbul/16.00/17.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı Konağı açılışına katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AFAD Koordinasyon Merkezini, AK Parti İl Başkanlığını, Karacasu Konteyner Kenti, Hatay Valiliği AFAD Koordinasyon Merkezini, Bekir Apaydın Sosyal Marketi ve prefabrik kenti ziyaret edecek, Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezinin açılışına iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/09.30-15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Havalimanı şantiyesinde incelemenin ardından basın açıklaması yapacak, İl Koordinasyon Toplantısına katılacak, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde incelemede bulunacak, MHP ve AK Parti il başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Adana/11.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde İngiltere'nin Manchester City takımıyla İtalya'nın Inter ekibi, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, maçı statta izleyecek.

(İstanbul/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında deplasmanda Romanya ile karşılaşacak.

(Braşov/17.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisi dördüncü maçında Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u konuk edecek.

(İzmir/18.00)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in play-off final serisinde Kastamonu Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor, beşinci ve son maçta karşı karşıya gelecek.

(Kastamonu/15.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3'üncülük mücadelesinde Beşiktaş Yurtbay Seramik ile Spor Toto ikinci maçta karşılaşacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

6- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ın tek kadınlar finalinde Polonyalı Iga Swiatek ile Çek Karolina Muchova karşı karşıya gelecek.

(Paris/16.00) (Fotoğraflı)

7- Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, tüzük tadili gündemiyle gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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