Üye Girişi
Haberler

Bugünü Resmetmek Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küratörlüğünü Didem Yazıcı ve Burcu Çimen'in yaptığı 'Bugünü Resmetmek' sergisi, 17 Mayıs'ta Yapı Kredi Kültür Sanat Galeri'de ziyarete açılacak. Sergi, farklı kuşakları ve eğilimleri bir araya getirerek sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergi süresince küratör eşliğinde sergi turları, paneller ve performanslar düzenlenecek. 28 sanatçının son 5 senedeki çalışmalarını içeren sergi, 11 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

Küratörlüğünü Didem Yazıcı ve Burcu Çimen'in yaptığı "Bugünü Resmetmek" sergisi, 17 Mayıs'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılıktan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Kültür Sanat Galeri'de ziyarete açılacak sergi, farklı kuşakları ve eğilimleri bir araya getirecek.

Sergi kapsamında küratör eşliğinde sergi turu, panel ve performans gibi çeşitli etkinlikler de katılımcılarla buluşacak.

Birbirinden farklı resim dilleri olan 28 sanatçının, son 5 senedeki çalışmalarını içeren sergi, 11 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Kültür Sanat Güncel Haberler

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

 Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

 Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title