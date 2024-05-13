Bugünü Resmetmek Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor
Küratörlüğünü Didem Yazıcı ve Burcu Çimen'in yaptığı 'Bugünü Resmetmek' sergisi, 17 Mayıs'ta Yapı Kredi Kültür Sanat Galeri'de ziyarete açılacak. Sergi, farklı kuşakları ve eğilimleri bir araya getirerek sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergi süresince küratör eşliğinde sergi turları, paneller ve performanslar düzenlenecek. 28 sanatçının son 5 senedeki çalışmalarını içeren sergi, 11 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.
Küratörlüğünü Didem Yazıcı ve Burcu Çimen'in yaptığı "Bugünü Resmetmek" sergisi, 17 Mayıs'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılıktan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Kültür Sanat Galeri'de ziyarete açılacak sergi, farklı kuşakları ve eğilimleri bir araya getirecek.
Sergi kapsamında küratör eşliğinde sergi turu, panel ve performans gibi çeşitli etkinlikler de katılımcılarla buluşacak.
Birbirinden farklı resim dilleri olan 28 sanatçının, son 5 senedeki çalışmalarını içeren sergi, 11 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.