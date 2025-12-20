Haberler

GÜNDEM ÖZETİ / 20 Aralık 2025

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Edirne'de mitinge katılacak. Ayrıca çeşitli bakanlar, farklı etkinliklerde yer alacak. Spor dünyasında ise Süper Lig, 1. Lig ve Basketbol Süper Ligi'nde önemli maçlar düzenlenecek.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçlar Caddesi'nde düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Edirne/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ???????Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Konya İl Tanıtım Günleri'ne katılacak, "Ailenin Karşılaştığı Yeni Nesil Sorunlar Çalıştayı"nın kapanış oturumuna iştirak edecek.

(İstanbul/16.00/17.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet Caddesi'nde basın açıklaması yapacak.

(Hatay/12.30)

3- TBMM Genel Kurulunda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi İsale Hattı Açılışı ile İslahiye Sanayi Sitesi Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak, Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Gaziantep/12.30/14.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya-Alanya Doğu Çevre Yolu ve Demirtaş Kavşağı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Antalya/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor-Kayserispor, Eyüpspor-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Ç.Rizespor maçları yapılacak.

(Konya/14.30/İstanbul/17.00/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 18. haftası, Iğdır FK-Sivasspor, Bandırmaspor-Erzurumspor, Boluspor-Pendikspor, Manisa FK-Keçiörengücü müsabakalarıyla devam edecek.

(Iğdır/Balıkesir/13.30/Bolu/16.00/Manisa/19.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası, Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Gain-TOFAŞ ve Trabzonspor-Fenerbahçe Beko maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/13.00/İstanbul/15.30/Trabzon/18.00)

4- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring-BOTAŞ ve Beşiktaş BOA-Dardanel Çanakkale Belediyespor maçları yapılacak.

(İstanbul/14.00/19.30)

5- SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftasında Rams Global Cizre Belediyespor-Halkbank, Gebze Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, ON Hotels Alanya Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto-Gaziantep Gençlik Spor, Ziraat Bankkart-İBB Spor, İstanbul Gençlik-Altekma ve Fenerbahçe Medicana-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.

(Şırnak/13.00/Kocaeli/14.00/Antalya/14.30/Ankara/14.00/17.00/İstanbul/14.00/17.00)

6- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Rize Belediyespor karşılaşacak.

(İstanbul/17.00)

7- Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 17. hafta 1 maçla, Beyaz Grup'ta 18. hafta 3 müsabakayla başlayacak.

8- Nesine 3. Lig'in 15. haftasında gruplarda 8 maç yapılacak.

