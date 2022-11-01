Bugünkü Ölçekteki İnci Nehri 30 Milyon Yıl Önce Oluştu

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Güney Çin Denizi'nin kuzeyindeki tortul kayıtları inceleyen Çin ve Amerikan kurumlarından araştırmacılar, yakın zamanda bugünkü ölçekteki İnci Nehri'nin 30 milyon yıl önce oluştuğunu belirledi.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Qujing şehrinde bulunan Zhanyi bölgesindeki İnci Nehri'nin kaynak bölümünü gösteriyor, 12 Nisan 2022. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/ Xinhua)

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Güney Çin Denizi'nin kuzeyindeki tortul kayıtları inceleyen Çin ve Amerikan kurumlarından araştırmacılar, yakın zamanda bugünkü ölçekteki İnci Nehri'nin 30 milyon yıl önce oluştuğunu belirledi.

Bilim insanları, İnci Nehri'nin evrimsel tarihi hakkında birçok araştırma yaptı. Uzun bir jeolojik süre boyunca, sürekli ve yüksek çözünürlüklü tortul kayıtların olmaması nedeniyle nehrin evrim tarihi yeterince anlaşılmamıştı.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Oşinoloji Enstitüsü ile Louisiana Eyalet Üniversitesi ve diğer Çin ve Amerikan kurumlarından araştırmacılar, bu çalışmada Güney Çin Denizi'nin kuzeyinde derin deniz sondajı yoluyla çekirdekten alınan son tortuları inceledi.

Uzmanlar, tortuların kil mineral topluluklarındaki ve stronsiyum-neodymium izotopik bileşimlerindeki değişimlerini izleyerek İnci Nehri'nin evrimsel tarihini yeniden yapılandırdı.

Earth and Planetary Science Letters (Dünya ve Gezegen Bilimi Mektupları) Dergisi'nde yayınlanan çalışma, bugünkü ölçekteki İnci Nehri'nin drenaj sisteminin 30 milyon yıl önce oluştuğunu ve Güney Çin Denizi'nin kuzeyindeki tortul ortamının evriminde önemli bir rol oynamaya başladığını ortaya koydu.

Çalışmaya göre, tektonik deformasyon, özellikle de bu süreçte yükselmiş güneydoğu Tibet Platosu, Güney Çin Bloğu'ndaki topografik geriye dönüşe katkıda bulundu ve böylece batıya doğru genişlemeyi ve İnci Nehri'nin ana gövdesinin oluşumunu teşvik etti.