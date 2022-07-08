Bugünden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tüm İlaçlara Yüzde 25 Zam Geldi

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar'a göre, tüm ilaçlara yüzde 25 zam geldi. Zam bugünden itibaren geçerli olacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan 5800 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla eczacıların kar oranları artırıldı. Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararın 2. maddesi'ne eklenen geçici bir maddeyle, beşeri tıbbi ürünlerine fiyatlandırılmasında kullanılan Türk lirası cincinden bir euro değerinin, 2022 Temmuz'da yüzde 25 artırıldığı belirtildi.

Buna göre, ilaçların depocuya satış fiyatının 100 TL'ye kadar olan kısmı için eczacı karı yüzde 25'ten yüzde 28'e, 100-200 TL arasında olan kısmı için yüzde 16'dan yüzde 18'e ve 200 TL üstünde kalan kısmı için yüzde 12'den yüzde 13'e çıkarıldı. İlaçlarda depocuların kar oranları ise değişmedi.

ANKA / Güncel