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Bugün Türkiye genelinde hava durumu

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Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye genelinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalıdır.

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İstanbul'un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, bugün Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve kuzeydoğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MGM, kuvvetli yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklığı Ankara'da en yüksek 28, en düşük 17; İstanbul'da en yüksek 27, en düşük 20; İzmir'de en yüksek 33, en düşük 22 derece olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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