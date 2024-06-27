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Bugün Karadeniz'de Sağanak Yağış Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını bildirdi. Hava sıcaklıklarının ise diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını bildirdi.

MGM verilerine göre, Karadeniz'de hava sıcaklığının 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıları bugün 3 ilde 40 derecenin üzerinde olacak. Denizli 41, Aydın ve Muğla ise 40 dereceyi görecek.

Ankara'da hava sıcaklığı en yüksek 32, en düşük 16; İstanbul'da en yüksek 29, en düşük 20; İzmir'de en yüksek 34, en düşük 23 derece olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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