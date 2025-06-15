Bugün İstanbul'da Önemli Etkinlikler

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Bugün İstanbul'da çeşitli etkinlikler yapılacak. LGS merkezi sınavı, Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Ekip Şampiyonası, CHP Kadın Kolları etkinliği ve emeklilik ile ilgili basın açıklaması gibi önemli organizasyonlar gerçekleştirilecek. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Özgür Gazze Mitingi'ne katılacak.

09.30 - Bir milyondan fazla öğrencinin ter dökeceği Liseler Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ)

09.30 - Çekmeköy'de Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Ekip Şampiyonası final töreni düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ/İSTANBUL)

10.15 - CHP Kadın Kolları "Eşit Hak, Eşit Yaşam ve Eşit Ses" konulu etkinlik düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

15.00 - Emeklilikte Adalet Derneği, Kadıköy İskele'de "Kademeli Emeklilik" için basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

17.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi ev sahipliğinde Üsküdar'da düzenlenecek "Özgür Gazze Mitingi"ne katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA / Güncel
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