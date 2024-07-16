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Bugün Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerinde

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Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bazı bölgelerde ise yerel sağanak yağışlar bekleniyor.

(ANKARA) - Meteoroloji'nin son yaptığı değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 2-6 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop ve Samsun çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, yağışların, öğleden sonra Artvin ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Sıcaklıklar 5 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak. Aydın, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da 41, Adıyaman'da ise 40 derece olacak.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 33, en düşük 18; İstanbul'da en yüksek 34, en düşük 25; İzmir'de en yüksek 38, en düşük 26 derece olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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