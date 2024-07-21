Bugün Giresun ve Trabzon'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Giresun'un doğu, Trabzon'un batı kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Bolu, Karabük, Giresun, Trabzon, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Düzce'nin, Zonguldak'ın, Bartın'ın ve Rize'nin iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeyi, Bursa'nın ve Ağrı'nın doğusu, Bitlis'in kuzeydoğusu ve Van'ın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar, 9 ilde 40 derecnin üzerine çıkacak. Manisa ve Denizli 42, Aydın ve Kahramanmaraş 41, Uşak, Antalya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Batman'da 40 derece olacak.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 35, en düşük 20 derece; İstanbul'da en yüksek 35, en düşük 26; İzmir'de en yüksek 36, en düşük 27 derece olacak.