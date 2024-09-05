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Bugün Bazı İllerde Kuvvetli Yağış Bekleniyor

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Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Ordu, Giresun, Rize, Artvin kıyıları, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 29, en düşük 17; İstanbul'da en yüksek 30, en düşük 21; İzmir'de en yüksek 35, en düşük 24 derece olacak.

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Ordu, Giresun, Rize, Artvin kıyıları, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

MGM, kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 29, en düşük 17; İstanbul'da en yüksek 30, en düşük 21; İzmir'de en yüksek 35, en düşük 24 derece olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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