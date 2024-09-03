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Bugün Bazı İllerde Kuvvetli Yağış Bekleniyor

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Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, bugün bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşlar ani sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olmalıdır.

(ANKARA) - Meteoroloji'nin son yaptığı değerlendirmelere göre, bugün Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay, Afyonkarahisar, Sakarya çevreleri, Muğla, Bartın, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Konya, Niğde, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Artvin çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu ilçeleri ve  Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının ise Marmara'da 3-5 derece artması bekleniyor.

MGM, kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 30, en düşük 17; İstanbul'da en yüksek 29, en düşük 21; İzmir'de en yüksek 32, en düşük 23 derece olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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