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Bugün 8 İlde Hava Sıcaklıkları 40 Derecenin Üzerinde

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmeye göre, bugün hava sıcaklıkları 8 ilde 40 derecenin üzerinde olacak. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyredecek.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmeye göre, bugün hava sıcaklıkları 8 ilde 40 derecenin üzerinde olacak.

MGM'nin verilerine göre bugün hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyredek. Hava sıcaklığı Denizli ve Adıyaman'da 43, Şanlıurfa ve Batman'da 42, Diyarbakır'da 41, Aydın, Kilis ve Gaziantep'te 40 dereceyi görecek.

MGM verilerine göre, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Trabzon, Rize, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimleri, Van ve Ağrı'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 35, en düşük 20; İstanbul'da en yüksek 31, en düşük 21; İzmir'de en yüksek 35, en düşük 24 derece olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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