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Bugün 6 ilde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerinde

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün hava sıcaklıkları 6 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyredecek.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün hava sıcaklıkları 6 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak.

MGM'nin verilerine göre bugün hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyredek. Hava sıcaklığı Denizli, Diyarbakır ve Batman'da 42, Aydın ve Şanlıurfa'da 41, Adıyaman'da 40 dereceyi görecek.

Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Osmaniye, Hatay, Hakkari çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Van'ın güney ve doğu ilçeleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 35, en düşük 17; İstanbul'da en yüksek 28, en düşük 21; İzmir'de en yüksek 32, en düşük 24 derece olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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