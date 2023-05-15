Buğra Kavuncu: 'İkinci Tur Seçimleri İçin de Var Gücümüzle Çalışacağız. Geleceğimiz İçin, Yarınlarımız İçin Ne Yılgınlık Ne de Duraksama Var'

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, Twitter hesabında; “Bizler sonuna kadar mücadele edeceğiz. 28 Mayıs 2023'te gerçekleşecek ikinci tur seçimleri için de var gücümüzle çalışacağız. Geleceğimiz için, yarınlarımız için ne yılgınlık ne de duraksama var. Sonuç ne olursa olsun, ülkemiz ve milletimiz için çabamızın, iyi niyetimizin sonu olmayacak” açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, Twitter hesabında; "Bizler sonuna kadar mücadele edeceğiz. 28 Mayıs 2023'te gerçekleşecek ikinci tur seçimleri için de var gücümüzle çalışacağız. Geleceğimiz için, yarınlarımız için ne yılgınlık ne de duraksama var. Sonuç ne olursa olsun, ülkemiz ve milletimiz için çabamızın, iyi niyetimizin sonu olmayacak" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, bu akşam Twitter hesabında ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Kavuncu'nun açıklaması şöyle:

"28 MAYIS 2023'TE GERÇEKLEŞECEK İKİNCİ TUR SEÇİMLERİ İÇİN DE VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

"14 Mayıs seçimlerini geride bıraktık. Muhalefetin varlığı, millet egemenliğinin teminatıdır. Denge ve denetlemenin garantisidir. Halkın iktidar üzerindeki en önemli gücüdür. Dolayısıyla zayıflamaması, düşmemesi gerekir. Bizler sonuna kadar mücadele edeceğiz. 28 Mayıs 2023'te gerçekleşecek ikinci tur seçimleri için de var gücümüzle çalışacağız. Geleceğimiz için, yarınlarımız için ne yılgınlık ne de duraksama var.

"SONUÇ NE OLURSA OLSUN, ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN ÇABAMIZIN, İYİ NİYETİMİZİN SONU OLMAYACAK"

Sonuç ne olursa olsun, ülkemiz ve milletimiz için çabamızın, iyi niyetimizin sonu olmayacak. Bu çabada birlikte yol yürüdüğümüz kıymetli teşkilatımıza, partililerimize, sandıklarda mücadele eden yol arkadaşlarımıza, bize gönül verenlere teşekkür ediyorum. Hep birlikte, hayalini kurduğumuz Türkiye'ye ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz."